Ливерпуль, Великобритания, , 15:01 — REGNUM «Ливерпуль» сыграет один матч Английской премьер-лиги (АПЛ) с нашивкой победителей клубного чемпионата мира. Об этом 25 декабря сообщает The Telegraph.

По информации издания, руководство АПЛ приняло решение позволить «Ливерпулю» отпраздновать свой успех с болельщиками в ближайшем домашнем матче с «Вулверхэмптоном», который пройдёт 29 декабря.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» попросил руководство АПЛ разрешить эмблему победителей клубного чемпионата мира на форме команды. Согласно правилам АПЛ запрещено вносить изменения форму после того, как они были зарегистрированы перед началом сезона.

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