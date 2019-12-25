Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занял второе место в рейтинге лучших бойцов десятилетия по версии портала MMA Fighting.

Лучшим, по мнению MMA Fighting, стал американский боец Джон Джонс, действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории. Замкнул тройку экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Также в десятку лучших бойцов в период с 2010 по 2019 год вошли Деметриус Джонсон, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер, Стипе Миочич, Генри Сехудо, Кристиана Жустину и Тони Фергюсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов был включён в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN.

Читайте ранее в этом сюжете: Нурмагомедов включён в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN