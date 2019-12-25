Хабаровск, , 14:42 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий «Амура» Даниил Файзуллин на 18-й минуте матча. А спустя ещё минуту форвард Александр Горшков упрочил преимущество хабаровского клуба.

На сегодняшний день «Амур» занимает 19-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 37 очков после 39 матчей. «Торпедо» идёт на 13-м месте, на его счету 46 очков после 42 игр.

Читайте также: «Амур» вырвал победу у минского «Динамо», отыгравшись с 0:3