Пекин, , 14:02 — REGNUM Максимальная зарплата иностранных футболистов в Китае не должна превышать €3 млн в год после вычета налогов. Такое решение 25 декабря приняла Китайская футбольная ассоциация, говорится в заявлении организации.

«Максимальная зарплата иностранных футболистов не должна превышать €3 млн после вычета налогов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что зарплаты китайских футболистов не должны быть выше 10 млн юаней (€1,29 млн) до вычета налогов. При этом у членов сборной Китая этот показатель повышается на 20%.

Новые правила должны применяться для всех контрактов с футболистами, подписанных после 20 ноября 2019 года. Уже действующие контракты будут находиться в силе до истечения их срока.

Добавим, что в 2016 году китайский клуб «Шанхай СИПГ» купил форварда Халка у «Зенита», зарплата которого составила €22,5 млн в год, а также полузащитника Оскара у «Челси» с годовым окладом €25,6 млн.