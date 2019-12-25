Ливерпуль, Великобритания, , 13:52 — REGNUM «Ливерпуль» попросил руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) разрешить эмблему победителей клубного чемпионата мира на форме команды. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Отмечается, что правила АПЛ подразумевают запрет на внесение изменений в комплекты форм после того, как они были зарегистрированы перед началом сезона.

В настоящее время «Ливерпуль» обратился за специальным разрешением, чтобы обойти это правило. В случае отказа команда сможет носить эмблему клубного чемпионата мира только в играх Лиги чемпионов и Кубка Англии.

Напомним, 21 декабря «Ливерпуль» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильский «Фламенго» со счётом 1:0. Это даёт команде право поместить золотую эмблему на свою игровую форму.

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