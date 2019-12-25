Лёвен, , 12:54 — REGNUM Учёные из Лёвенского университета (Бельгия) с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили лучшего игрока из пары Лионель Месси — Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sporza.

Исследование затронуло выступления Месси и Роналду в чемпионате Испании за период, начиная с сезона 2013/14 и до сезона 2017/18. При этом не учитывались другие европейские турниры и участие в матчах сборных.

Отмечается, что алгоритм рассматривает каждое действие футболиста, включая голы, пасы, удары, и рассчитывает их ценность.

В результате лучшим был назван форвард «Барселоны» Лионель Месси, средняя оценка которого составила 1,21 за матч. У Роналду, который в указанный период выступал за «Реал», эта оценка составила 0,61 за игру.

Преимущество Месси объясняется тем, что он вовремя матча он выполняет многочисленные действиям с мячом, которые имеют высокую ценность.

Читайте также: Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси