Лондон, , 12:42 — REGNUM Лондонский «Арсенал» намерен купить опорного полузащитника «Лестер Сити» Уилфреда Ндиди. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, ради Ндиди «Арсенал» готов расстаться со своим капитаном Гранитом Джакой и при этом доплатить $52 млн.

Отмечается, что в приобретении Ндиди лично заинтересован новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Добавим, Ндиди выступает за «Лестер» с 2017 года. В нынешнем сезоне 23-летний нигерийский игрок сыграл 17 матчей, в которых забил два гола.

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