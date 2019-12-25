Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM Глава Свердловской области Евгений Куйвашев не будет проводить опрос в своём Instagram о будущей Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявил губернатор на пресс-конференции, ранее аналогичный опрос проводили специализированные компании.

«Вы опоздали», — сказал Куйвашев журналистам.

Глава региона добавил, что жители не выступят против преимуществ, которые сопровождают проведение Универсиады. В частности, против 12 тысяч «комфортабельных мест общежитий».

»Подавляющее большинство изъявило желание проводить Универсиаду», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйвашев провёл в своём Instagram опрос о переносе выходного с 31 декабря 2019 года на 28 декабря 2019 года. По итогам голосования было выпущено постановление, благодаря которому областным чиновникам и бюджетникам перенесли выходной.

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