Пхеньян, , 12:30 — REGNUM Женская сборная КНДР по футболу отказалась от участия в отборочном турнире Олимпийских игр-2020. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, недавно представители Футбольной ассоциация КНДР объявили о своём решении представителям Азиатской конфедерации футбола (АФК), однако причина отказа не ясна.

Известно, что северокорейская команда должна была войти в группу «А» вместе со сборными Южной Кореи, Вьетнама, Мьянмы. В группу «В» вошли Австралия, Китай, Таиланд и Тайвань.

Отмечается, что финальная игра команд из группы «А» пройдёт на острове Чеджу с 3 по 9 февраля в 2020 года.