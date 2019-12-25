Ливерпуль, Великобритания, , 12:02 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что форвард «Лестера» Джейми Варди входит в тройку лучших нападающих Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

«Варди — один из трех лучших форвардов Англии с момента моего приезда сюда. Всегда тяжело против него обороняться, но мы постараемся остановить его», — сказал Клопп.

Напомним, 26 декабря состоится матч 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором «Ливерпуль», являющийся лидером сезона, сыграет с идущим на втором месте «Лестером».

В нынешнем сезоне Варди является лучшим бомбардиром чемпионата Англии, он забил 17 голов. Далее с 11-ю мячами идут Тэмми Абрахам («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и Дэнни Ингс («Саутгемптон»).

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