Москва, , 11:52 — REGNUM Российский гимнаст Николай Куксенков завершил спортивную карьеру. Об этом он написал 25 декабря на своей странице в Instagram.

«Пришло время завершить гимнастическую деятельность в качестве спортсмена», — написал Куксенков.

Он добавил, что с января 2020 года перейдёт на официальную тренерскую работу.

Напомним, до 2012 года Куксенков выступал за сборную Украины. В составе сборной России он стал серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года, серебряным призёром чемпионата мира (2018), трёхкратным чемпионом Европы (2014, 2016, 2018), а также победителем Европейских игр (2015).

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