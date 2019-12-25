Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. Об этом сообщается в «инстаграме» rmnb_blog.

Овечкин с женой Анастасией Шубской посетил рождественский ужин и подарил 45-му президенту США игровой свитер «Вашингтон Кэпиталз» со своим номером и фамилией.

https://www.instagram.com/p/B6fA6OBlxle/

Напомним, в марте 2019 года Овечкин был на приёме у Трампа в Белом доме. Тогда президент США проводил традиционную встречу с командой, которая стала обладателем Кубка Стэнли.

Добавим, что «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. А на сегодняшний день Овечкин забросил уже 681 шайбу за свою карьеру в НХЛ.

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