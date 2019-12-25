Красноярск, , 10:15 — REGNUM Тренерский совет сборной России по фигурному катанию 29 декабря определит состав команды на чемпионат Европы 2020 года. Об этом 25 декабря заявил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков на пресс-конференции в Красноярске.

По словам Горшкова, 29 декабря после завершения чемпионата России состоится заседание исполкома федерации и тренерского совета.

Он также добавил, что формирование состава команды пройдёт по спортивному принципу: кто занимает три первых места на чемпионате России, тот и едет на чемпионат Европы.

Отступление от этого правила может произойти только в случае, если явный лидер не смог по каким-то причинам выступить на чемпионате России.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря 2019 года. Чемпионат Европы состоится в Австрии с 20 по 26 января 2020 года.

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