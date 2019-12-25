Мадрид, , 10:00 — REGNUM Вратарь сборной СССР по футболу Лев Яшин включён в символическую сборную всех времён по версии испанского издания AS. Об этом сообщается на сайте издания.

Помимо Яшина в состав лучшей команды всех времён могли бы включены защитники Кафу (Бразилия), Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Бобби Мур (Англия).

В линии полузащиты, по мнению AS, могли бы играть Йохан Круифф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина) и Альфредо Ди Стефано (Испания).

Среди нападающих были выделены Пеле (Бразилия) и Лионель Месси (Аргентина).

Напомним, Лев Яшин является единственным вратарём в истории футбола, который был удостоен награды «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.

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