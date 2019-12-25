Алма-Ата, Казахстан, , 09:33 — REGNUM Российские спортсмены должны принимать участие в Олимпиадах, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 25 декабря заявил чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время поездки в Казахстан, сообщает Sputnik.

По словам Нурмагомедова, спортсмены потратили много сил на тренировки и должны поехать на Олимпиаду. Он добавил, что имеет место «вмешательство WADA на политическом уровне».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял санкции в отношении российского спорта, отстранив спортсменов от крупных соревнований на четыре года.

24 декабря общее собрание РУСАДА приняло решение о несогласии с санкциями и подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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