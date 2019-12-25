Лас-Вегас, США, , 09:07 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» отправил российского нападающего Валентина Зыкова в свой фарм-клуб «Чикаго Вулвз», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом 25 декабря сообщается на сайте команды

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Зыков сыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В среднем он проводил на льду около 11 минут.

Добавим, что до перехода в «Вегас» Зыков выступал за «Каролину Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». В 2013 году он был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте под общим 37-м номером.

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