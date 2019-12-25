Москва, , 08:43 — REGNUM Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею определился с окончательным составом на чемпионат мира 2020 года. Об этом 25 декабря сообщает «Чемпионат».

В составе национальной команды на МЧМ-2020 сыграют вратари Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив») и Ярослав Аскаров (СКА).

В защитной линии будут выступать Александр Романов (ЦСКА), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Данила Галенюк (СКА), Антон Малышев («Буран»), Даниил Пыленков («Витязь») и Егор Замула (CHL).

В линии нападения будут играть Никита Ртищев, Максим Соркин (ЦСКА), Кирилл Марченко, Василий Подколзин (СКА), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Илья Круглов («Динамо»), Иван Морозов («СКА-Нева»), Александр Хованов, Никита Александров, Егор Соколов (CHL).

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 года в Чехии.