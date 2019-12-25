Монреаль, Канада, , 08:19 — REGNUM Решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло к сведению Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 25 декабря заявили в пресс-службе WADA, сообщает ТАСС.

«WADA в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение и принимает его к сведению», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло решение поручить гендиректору организации Юрию Ганусу направить уведомление о несогласии с решением исполкома WADA.

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