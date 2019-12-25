Якутск, , 06:55 — REGNUM 25 декабря в составе спортивной делегации, как и было запланировано, прилетел в Якутск трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин для «демонстрации борцовской солидарности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Также в столицу Якутии прибыли двукратный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Игнатенко, президент Федерации спортивной борьбы Новосибирской области Сергей Сёмка, вице-президент Юрий Токарев и ещё несколько человек из руководства «Карелин-Фонд».

"Цель моего визита очень простая — демонстрация борцовской солидарности, ведь здесь борьба очень популярна и имеет правильные традиции. Самое главное, чтобы от моего визита остался след среди тренеров, борьбу здесь любят, и я надеюсь, что греко-римская борьба станет её дополнением», — сказал именитый спортсмен.

Александр Карелин планирует показать борцам методику проведения отдельных приёмов.

Титулованные гости примут участие в открытии спортивного зала по греко-римской борьбе в Училище олимпийского резерва, круглом столе о развитии классической борьбы, а в Центре спортивной подготовки борцы покажут мастер-класс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске состоялось открытие зала спортивной борьбы по проектам «Народный бюджет» и Федерации спортивной борьбы России «Борьба в школу».