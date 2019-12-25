Якутск, , 04:12 — REGNUM В Якутии готовятся к проведению спартакиады по зимним видам спорта. Соревнования пройдут в Якутске, Алдане и Нерюнгри.

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По словам министра спорта республики Иннокентия Григорьева, сроки и формат спартакиады несколько изменили.

«Если раньше спартакиада проходила пять дней в Алдане и Нерюнгри, то в 2020 году соревнования будут идти в марте и в апреле. Чемпионаты и первенства Якутии по восьми видам спорта пройдут в рамках IV Спартакиады зимних видов спорта. Таким образом, результаты этих соревнований войдут в зачет общекомандных результатов», — поясняет «Спорт Якутии».

Открытие состоится 18 марта в Якутске, а закрытие спартакиады — 12 апреля в Алдане.

Как сообщало ИА REGNUM, спартакиада народов Среднего Урала стартовала в середине октября 2019 года. Прошли соревнования по шахматам, турниры по волейболу и футболу.