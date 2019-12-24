Москва, , 22:00 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккеисты «Металлурга» дважды выходили вперёд благодаря шайбам, заброшенным нападающими Сергеем Мозякиным и Андреем Нестрашилом. «Армейцам» во втором периоде удалось два раза сравнять счёт, отличились Михаил Григоренко и Максим Шалунов.

Победу ЦСКА вырвал в середине третьего периода. Решающую шайбу записал на свой счёт оформивший дубль Григоренко.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 59 очков после 39 матчей. «Металлург» идёт на 17-м месте, на его счету 43 очка после 41 игры.

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