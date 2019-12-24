Доха, , 21:48 — REGNUM Хорватский нападающий Марио Манджукич перешёл из туринского «Ювентуса» в катарский «Аль-Духаиль». Об этом 24 декабря сообщается на странице катарского клуба в Twitter.

О сроке действия соглашения Манджукича с клубом не сообщается. Ранее 33-летний футболист прибыл в Катар для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, Манджукич играл за «Ювентус» с 2015 года. Он был игроком основного состава команды в течение четырёх сезонов. Однако после прихода Маурицио Сарри он потерял место в составе, ни разу не сыграв в нынешнем сезоне.

До «Ювентуса» Манджукич выступал за такие клубы, как загребское «Динамо», «Вольфсбург», «Бавария» и «Атлетико».

В составе сборной Хорватии Манджукич стал серебряным призёром чемпионата мира 2018 года. В финале хорваты проиграли сборной Франции со счётом 2:4. Манджукич стал автором гола и автогола в этом матче.

Читайте ранее в этом сюжете: Марио Манджукич проходит медосмотр в клубе «Аль-Духаиль» из Катара