Москва, , 21:30 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) договорился создать рабочую группу совместно с правоохранительными органами по вопросам, связанным с поведением болельщиков. Об этом 24 декабря журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

«Прошла встреча с участием правоохранительных органов на площадках РФС, мы договорились о создании межведомственной рабочей группы», — сказал Дюков.

Он добавил, что первая встреча в рамках рабочей группы пройдет до конца недели, и на неё можно пригласить болельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, перед 19-м туром РПЛ фанаты «Спартака» призвали болельщиков всех российских клубов покинуть трибуны на 30-й минуте в знак протеста против задержания болельщиков. Акцию протеста поддержали почти все фанатские движения РПЛ.

Позже глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что в организации обеспокоены бойкотом фанатов российских клубов.

Читайте ранее в этом сюжете: В РПЛ обеспокоены бойкотом фанатов российских клубов