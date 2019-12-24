Москва, , 21:10 — REGNUM Интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer. Об этом 24 декабря заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Интересы РУСАДА в CAS будет представлять компания Schellenberg Wittmer», — сказал Поздняков.

Отметим, ранее компания Schellenberg Wittmer успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в употреблении допинга во время Олимпиады 2014 года в Сочи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, РУСАДА намерено до 27 декабря передать WADA официальное уведомление о несогласии с решением от 9 декабря о санкциях в отношении российского спорта.

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