Ашхабад, , 20:56 — REGNUM Председатель федерации хоккея Туркмении Джора Худайбердыев провел переговоры с главой федерации хоккея России Владиславом Третьяком, передает «Информационный портал Туркменистана».

По итогам встречи они подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого туркменскую сборную будут консультировать российские тренеры в ходе подготовки к играм чемпионата мира третьего дивизиона, которые пройдут в апреле 2020 года в Люксембурге.

Отмечается. Что это уже второй меморандум о сотрудничестве между федерациями хоккея Туркмении и России. Первый такой документ был заключен годом ранее.

Также в 2019 году Туркмения договорилась о сотрудничестве с федерацией хоккея Белорусиии, а в ближайшее время планируется подписать аналогичные меморандумы с федерациями хоккея Латвии и Украины.

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