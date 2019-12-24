Москва, , 20:32 — REGNUM Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о необходимости реформировать Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом 24 декабря сообщает «Чемпионат».

"Нужна реформа РПЛ, чтобы мы играли большее количество матчей. Только так мы сможем развиваться», — сказал Дюков.

Он добавил, что это может произойти за счёт изменения формата Кубка России, но решение должны принять клубы. Кроме того, возможно увеличения количества матчей в летний период.

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