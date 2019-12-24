Москва, , 19:50 — REGNUM Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что отказался от крупного контракта в Китае, потому что деньги не главное. Об этом 24 декабря он сказал в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

«Я отказался, потому что деньги не главное. Об отказе не жалею», — сказал Смолов.

Он добавил, что после перехода в китайский клуб возможность отъезда в Европу практически равна нулю.

Ранее сообщалось, Смолову предлагали контракт В Китае на три года с зарплатой от €7,5 млн до €9 млн в год.

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