Москва, , 17:33 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено 27 декабря передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное уведомление о несогласии с решением исполнительного комитета организации от 9 декабря. Об этом сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Сегодня состоялось общее собрание членов РУСАДА. По итогам обсуждения принято решение поручить генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу направить уведомление о несогласии с решением исполкома WADA, а также о наличии соответствующего спора между РУСАДА и WADA, в соответствии с утверждённым образцом», — сообщил он.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Данное решение предполагает, что российские спортсмены на четыре года отстраняются от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.