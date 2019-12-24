Бишкек, , 15:54 — REGNUM Сборная Киргизии заняла первое общекомандное место на чемпионате мира по борьбе на поясах «Алыш», который прошел в казахской столице. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Киргизские спортсмены принесли в копилку страны пять золотых и одну бронзовую медаль.

Первые призовые места на международном турнире завоевали Марлен Абдурасулов — в весовой категории 60 кг, Элдияр Сексенбаев — 70 кг, Орозбек Аширов — 100 кг, Анара Рыскулова — 55 кг и Мээрим Момунова — 60 кг. Третье место заняла Нагира Сарбашова — в весе свыше 75 кг.

Всего в чемпионате мира по борьбе «Алыш» приняли участие 275 спортсменов из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 12 атлетов из Киргизии.