Москва, , 14:36 — REGNUM Московское «Торпедо» продлило контракт с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Об этом 24 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны подписали новое соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. Предыдущий контракт был подписан в июне 2019 года по схеме «1+1».

Напомним, после 25 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице. В активе команды 51 очко.

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