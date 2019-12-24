Москва, , 14:29 — REGNUM Место проведения матча за мировую шахматную корону станет известно в январе. Об этом 24 декабря заявил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.

По словам Дворковича, есть сомнения в том, что организация успеет объявить место проведения матча до Нового года. В настоящий момент рассматриваются две заявки — Аргентина и Дубай.

Он также добавил, что призовой фонд матча за титул чемпиона мира по шахматам в 2020 году составит около €2 млн.

Напомним, действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. В ноябре 2020 года он сыграет с победителем турнира претендентов, который пройдет с 15 марта по 5 апреля в Екатеринбурге.

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