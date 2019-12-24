Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Официальный сайт Национальной хоккейной лиги подвёл итоги прошедшего игрового дня, назвав тройку лучших игроков.

Главной звездой дня был назван нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер. Канадец отметился 5 (2+3) очками за результативность по системе «гол+пас» в матче против «Каролины Харрикейнз», в котором «клинковые листья» выиграли с преимуществом в две шайбы — 8:6.

Вторым героем дня стал нападающий Кевин Хейз, который оформил дубль в ворота бывшей команды. Игрок помог «Филадельфии» разгромить «Рейнджерс» со счетом — 5:1.

Тройку лучших замкнул ещё одни форвард. Выступающий вместе с Никитой Кучеровым за «Тампу-Бэй Лайтнинг», Брейден Поинт набрал 4 (1+3) в матче против «Флориды Пантерз» — 6:1. Отметим, что его партнёр — Кучеров набрал три результативных балла, преодолев рубеж в 500 очков за карьеру.