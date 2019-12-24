Москва, , 14:22 — REGNUM Олимпийский комитет России (ОКР) может выступить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны по апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 24 декабря заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

По словам Позднякова, ОКР имеет право выступать в качестве третьей стороны, интересы которой могут быть ущемлены Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Нам необходимо обсудить вопросы юридической защиты ОКР и прав российских чистых спортсменов», — сказал Поздняков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполком ОКР на заседании 24 декабря заявил о несогласии с санкциями WADA.

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