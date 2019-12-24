Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUM В преддверии Нового года в Ростове-на-Дону пройдёт «Матч добра», в котором примут участие хоккеисты донских клубов «Атаман» и «Авиаторы». Благотворительная акция состоится 28 декабря на льду «Айс арены», сообщает ИА REGNUM.

«Атаман» продолжает объединять добрыми делами. В этот раз мы поможем одиноким бабушкам и дедушкам, живущим в домах престарелых, подопечным надомных патронажных служб и социальных центров. Перед Новым годом каждый может стать Дедом Морозом или Снегурочкой», — отметил президент спортивного клуба «Атаман» Евгений Матвеев.

Средства, вырученные от товарищеского дерби, будут направлены на приобретение вещей первой необходимости, техники, продуктов для малоимущих пожилых людей.