Москва, , 13:56 — REGNUM Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) заявил о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявили 24 декабря на заседании организации в Москве.

Отмечается, что исполком ОКР поддержал аналогичное решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию на четыре года от крупных международных соревнований, разрешив участвовать «чистым» спортсменам под нейтральным флагом.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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