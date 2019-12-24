Торонто, Канада, , 13:19 — REGNUM Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 24 декабря сообщается на сайте лиги.

Марнер отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в матче с «Каролиной Харрикейнз» (8:6).

Второй звездой признан нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз, который сделал дубль в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

Замкнул тройку форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, набравший четыре очка (гол и три передачи) в матче с «Флоридой Пантерз» (6:1).

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