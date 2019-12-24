Тампа, США, 24 декабря 2019, 13:15 — REGNUM Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров преодолел отметку в 500 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 24 декабря сообщается на сайте лиги.
Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Флоридой Пантерз». Таким образом, в его активе стало 502 (201+ 301) очка.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» разгромила «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:1.
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