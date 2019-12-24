Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Американский боксёр Альберт Хьюз вышел на ринг в возрасте 70 лет и победил. Об этом 24 декабря сообщает Foxsports.

Хьюз стал старейшим профессиональным боксёром и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Он одержал победу над 43-летним Тремейном Таунсом, отправив своего соперника в нокаут во втором раунде.

После боя рекордсмен рассказал, что решился выйти на ринг из-за смерти сына. «После трагедии я пообещал себе, что вернусь на ринг и побью рекорд ради него», — сказал Хьюз.

Свой последний бой в ранге профессионального боксёра Хьюз провёл в 1983 году, а в последний раз он побеждал в 1979 году. Всего за карьеру он провёл 22 боя, в которых одержал 11 побед. Таунс, в свою очередь, не выступал на протяжении 12 лет.