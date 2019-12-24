Чикаго, США, , 12:26 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Нью-Джерси» российский нападающий Никита Гусев отметился тремя результативными передачами. Голы за «Дэвилз» забили Джек Хьюз, Пи Кей Суббэн, Дэймон Сиверсон, Джон Хейден, Трэвис Зейджак, Блейк Коулман и Павел Заха.

В составе «Чикаго» единственная заброшенная шайба на счету форварда Зака Смита.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 29 очков после 36 матчей. «Чикаго» идёт на 26-м месте с 36 очками после 38 игр.

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