Бостон, США, , 12:16 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Бостона» шайбы забросили Джейк Дебраск, Брэд Маршан, Андерс Бьорк, Патрис Бержерон, оформивший дубль, Чарли Койл и Давид Крейчи. Причём пять голов в ворота «Кэпиталз» были забиты уже к середине второго периода, а ещё два — в конце матча в пустые ворота.

В составе «Вашингтона» заброшенные шайбы на счету Александра Овечкина, Ларса Эллера и Гарнета Хэтэуэя.

На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 53 очка после 38 матчей. «Вашингтон» идёт на первом месте с 57 очками после 38 игр.

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