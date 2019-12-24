Тампа, США, 24 декабря 2019, 11:42 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.
В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Один гол на счету российского защитника Михаила Сергачёва.
Также за «Тампу» отличились Брейден Пойнт, Виктор Хедман, оформивший дубль, и Алекс Киллорн. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30.
В составе «Флориды» единственный точный бросок на счету форварда Джонатана Юбердо. Вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 34.
На сегодняшний день «Тампа» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 40 очков после 35 матчей. «Флорида» идёт на 19-м месте с 41 очком после 36 игр.
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