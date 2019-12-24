Лас-Вегас, США, , 11:22 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Колорадо» российский нападающий Валерий Ничушкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также голы забили Пьер-Эдуар Белльмар, оформивший дубль, Мэтью Ньето, Назим Кадри, Габриэль Ландеског и Микко Рантанен.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились Райан Ривз, Макс Пачиоретти и Уильям Каррье.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 49 очков после 37 матчей. «Вегас» идёт на 10-м месте с 46 очками после 40 игр.

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