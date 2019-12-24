Вашингтон, , 08:39 — REGNUM В рамках прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги российские игроки, защищающие цвета своих клубов в североамериканском чемпионате, отметились рядом важных для российского хоккея событиями.

20 декабря: Никита Зайцев выбыл из строя до конца сезона.

20 декабря из уст главного тренера «Оттавы Сенаторз» стало известно, что один из немногих защитников, выступающих в НХЛ с русским паспортом — Никита Зайцев, выбыл из строя до конца текущего года.

Защитник «Сенаторз» пропустит от двух до четырех недель, по мнение специалиста. Россиянин получил тяжелое повреждение в попытке заблокировать бросок в рамках матча регулярного сезона против «Коламбуса». Ранее ожидалось, что игрок сможет вернуться в строй команды в течение недели.

В текущем сезоне 28-летний защитник принял участие в 32 матчах чемпионата, набрав в них 8 (0+8) баллов за результативность при показателе полезности «-1».

21 декабря: Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ по количеству голов в гостевых матчах.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин отметился новым достижением, набрав результативные баллы в гостевом матче против «Нью-Джерси». Встреча прошла на «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась победой столичного клуба со счетом — 6:3.

Россиянин записал на свой счет гол и голевую передачу. Заброшенная в ворота «Девилз» шайба, помимо того, что помогла «Вашингтону» заработать два победных балла, дополнила список достижений, установленных Овечкиным в этом сезоне. Эта шайба стала для Александра 346-й в выездных матчах за карьеру в НХЛ. Таким образом, воспитанник московского «Динамо» вышел на шестое место в истории НХЛ, сравнявшись по этому показателю с легендарным нападающим Марселем Дионном.

В текущем чемпионате россиянин набрал 35 (22+13) очков при отрицательном показателе полезности «-4», приняв участие в 37 матчах.

21 декабря: Илья Ковальчук разорвал контракт с «Лос-Анджелесом».

«Лос-Анджелес Кингз» выставил на драфт отказов российского нападающего Илью Ковальчука, который был подписан клубом полтора года назад в целях помочь команде выиграть очередной Кубок Стэнли. Как утверждает сам игрок, по этой же причине в июле 2018 года он поставил свою подпись под трехлетним соглашением с калифорнийской командой со средним годовым окладом в 6 миллионов долларов. Однако, все прекрасно понимают, что Ковальчук все же согласился на большой годовой оклад в клубе, хотя еще тогда по игроку было видно, что в ближайшие несколько лет Кубка Стэнли ему не видать. Илья Ковальчук так и не смог раскрыться в королевском клубе. Имея среднюю по меркам нападающего первого — второго звена результативность и безразличное отношение к игре в обороне, нападающий во многом не угождал руководству клуба, что в конце концов привело его к расторжению контракта.

Ковальчук громко уезжал из КХЛ, с обещаниями войти в список игроков Тройного золотого клуба, до включения в который нападающему не хватает только победы в розыгрыше Кубка Стэнли. В итоге спустя полтора года клуб разрывает с ним контракт, а единственный плюс для игрока из этой поездки стали заработанные деньги. Игрок получил в общей сложности 14 миллионов долларов за 1 год и 2 месяца в расположении команды. 8,5 миллионов — в прошлом сезоне; 5,3 миллиона долларов в виде бонусов и 286 тысяч долларов в качестве пропорциональной части базовой зарплаты, которая рассчитывается за количество проведенных в команде дней (76 из 186— в нынешнем сезоне).

Североамериканский инсайдер Боб Маккензи высказался по поводу ситуации, сложившейся с россиянином после расторжения контракта, опровергнув заинтересованность некоторых клубов в экс-форварде «СКА».

«Похоже, «Бостон» не заинтересован в Ковальчуке. «Питтсбург» и «Калгари» также не связаны с ним, ни один клуб НХЛ не заинтересован в подписании Ковальчука», — написал Маккензи в своем Твиттере.

22 декабря: Кучеров забил 200-й гол в своей НХЛовской карьере.

Лучший бомбардир регулярного чемпионата прошлого сезона Никита Кучеров достиг рубежа в 200 заброшенных шайб в НХЛ, забросив единственный гол «Тампы-Бэй Лайтнинг» в субботнем противостоянии с «Вашингтоном». Встреча прошла на стадионе «Капитал Дан-Арене» и завершилась победой хозяев льда со счетом — 3:1.

Россиянин сравнял счет в первой 20-минутке, установив на табло счет — 1:1. Кучеров замкнул передачу Ондржей Палата в одно касание, бросив шайбу прямиком в противоположный движению вратаря угол.

Таким образом, 26-летний нападающий забросил свою 12-ю в сезоне шайбу. В общей сложности на счету россиянина стало 200 голов за 480 матчей в НХЛ.

23 декабря: Овечкин вытеснил Макдэвида в символической сборной лучших игроков десятилетия по версии NBC.

Главный спортивный телеканал всего североамериканского континента NBC опубликовал символическую сборную лучших нападающих Национальной хоккейной лиги кончающегося десятилетия.

Россиянин Александр Овечкин был поставлен на видное место первом звене сборной. Компанию капитану «Вашингтона» составили его главный конкурент Сидни Кросби из «Питтсбурга» и форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.

Во втором звене внимание привлекает нападающий «Питтсбурга» и воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин. Также во вторую тройку вошли еще два центрфорварда — Анже Копитар из «Кингз» и Патрис Бержерон из «Бостона».

Третье звено составили Патрик Марло, Джон Торнтон и Стивен Стэмкос. Последний, к слову, смог дважды сместить Овечкина с поста главного снайпера сезона за последние десять лет — в 2010 и 2012 годах. В последнее звено были включены Фил Кессел, Никлас Бекстрем и Мариан Госса.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который закрепил за собой звание главного хоккейного дарования, не был включен в этот список. И это несмотря на то, что за первые пять сезонов в лиге, включая текущий, он набрал феноменальные 433 (149+284) очка за 326 матчей.