Москва, , 08:03 — REGNUM В Москве прошло собрание учредителей региональной спортивной общественной организации по созданию и развитию федерации военно-прикладного вида спорта «Армейская тактическая стрельба «ФАРТС» (РСОО). По итогам встречи представители Минобороны РФ, ДОСААФ России и общественники подписали официальный протокол о создании на базе РССО федерации армейской тактической стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Московские суворовцы».

В состав учредителей РССО вошли Герой России, председатель общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой и Герой России, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслав Сивко и председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Как рассказал Дмитрий Нестеров, одна из главных целей РССО — научить правилам безопасного обращения с оружием. «Ведь безопасность и ответственность в его использовании — ключевая задача, которую должен понимать каждый человек, имеющий право на приобретение, хранение и использование оружия», — подчеркнул он.

Президентом РССО избран начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев. По его словам, организация, созданная сегодня, это структура, которая позволит объединить усилия в становлении федерации армейской тактической стрельбы, как основы подготовки действующих военнослужащих, так и будущих защитников Родины.

«Становление федерации будет проходить в несколько этапов. Сегодня мы сформировали нашу организацию и утвердили устав. В начале следующего года зарегистрируем в Минспорте РФ новую дисциплину военно-прикладного вида спорта — армейская тактическая стрельба. Полагаю, что уже к марту 2020 года все юридические вопросы будут урегулированы», — отметил генерал-полковник Иван Бувальцев.

Напомним, решение о создании федерации армейской тактической стрельбы было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В августе 2019 года в многофункциональном огневом центре парка «Патриот» под руководством замминистра обороны РФ генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова состоялось первое заседание организационного комитета по созданию федерации. Тогда же оргкомитет постановил образовать региональную спортивную общественную организацию по созданию и развитию федерации военно-прикладного вида спорта «Армейская тактическая стрельба «ФАРТС».