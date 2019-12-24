Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Официальный сайт Национальной хоккейной лиги объявил тройку лучших игроков за прошедшую игровую неделю чемпионата.

Первой звездой был неожиданно, но заслуженно назван форвард «Флориды Пантерз» Ноэль Аччари. 28-летний американец всегда воспринимался как форвард третьего — четвертого звена, и до последней недели не представлял из себя опасность для вражеских ворот. Однако, в прошедшую неделю нападающего прорвало так, что за три игры чемпионата он в сумме набрал 8 (7+1) очков по системе «гол+пас». Отметим, что в двух из трех матчей американцу удалось записать на свой счет по «хет-трику». В активе игрока стало 15 (12+3) очков за 32 игры текущего чемпионата.

Второе место на пьедестале лучших игроков недели занял защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози. Капитан команды и сборной Швейцарии набрал 7 (6+1) очков в четырех матчах.

Мини-рейтинг замкнул голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, заняв третье место. Финский вратарь одержал четыре победы во всех четырех матчах. Игра с «Вашингтоном» стала для вратаря «жакетов» второй в сезоне и третьей в карьере, в которой ему удалось отстоять «насухо».