Якутск, , 07:21 — REGNUM В Якутии готовятся к экстремальному марафону «Полюс Холода» на 42 км 195 м. Об участии заявили 25 спортсменов.

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Марафон стартует 5 января 2020 года по маршруту от Оймякона до Томтора. Трассу нужно преодолеть за пять часов.

Времени на забег дадут всего пять часов — те, кто не успеет закрыть маршрут, будут сняты с трассы. Старт дадут в 11:00 пол местному времени. Для страховки марафонцев на протяжении всего маршрута через каждые 10 км будут стоять палатки с питанием и горячим чаем, пишет ЯСИА.

Желающий принять участие в «Полюсе холода» должен заплатить взнос в 2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Якутии Григорий Максимов в Китае пришёл на финиш третьим в ультрамарафоне Ultra-Trail Three Gorges на 100 миль.