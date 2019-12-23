Ашхабад, , 21:06 — REGNUM В столице Туркмении состоялся чемпионат города по армрестлингу среди мужчин и женщин в девяти весовых категориях, передает «Информационный портал Туркменистана».

У мужчин первое призовое место завоевали: Юсуп Гылыджов — в весе до 55 кг, Сердар Гулманов — в весе до 60 кг, Владимир Петрушенко — в весе до 65 кг, Вепа Эзизмухаммедов — в весе до 70 кг, Андрей Логинов — в весе до 80 кг, Назим Касымов — в весе до 85 кг, Марк Суров — в весе до 90 кг, Курбанмухаммед Халлыев — в весе до 100 кг, Ахмед Сувханов — в весе до 110 кг и Максим Дмитриев — в весе свыше 110 кг.

Среди женщин обладательницами «золота» стали: Юлдуз Кадырова — в весе до 55 кг, Сивара Исмаилова — в весе до 60 кг, Дженнет Айназарова — в весе до 65 кг и Видя Кукина — свыше 80 кг.