Бишкек, , 20:58 — REGNUM В 2019 году спортсмены из Киргизии завоевали на международных турнирах 1306 медалей, из которых золотых — 442, серебряных — 367 и бронзовых — 497. Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на церемонии чествования лучших спортсменов республики по итогам текущего года, передает пресс-служба правительства.

Говоря о предстоящих олимпийских и паралимпийских играх 2020 года, высокопоставленная чиновница отметили, что киргизстанские атлеты уже смогли заполучить пять лицензий.

По ее словам, это удалось сделать Айсулуу Тыныбековой — в категории спортивная борьба, Денису Петрашову — плавание, Юлии Андреевой и Дарье Масловой — легкая атлетика, а также Атабеку Азизбекову — греко-римская борьба.

«Всего мы планируем завоевать 21 лицензию по 13 видам спорта. Большие надежды возлагаем и на спортсменов по паралимпийским видам спорта. Еще одним важным спортивным мероприятием международного уровня являются IV Всемирные игры кочевников, которые пройдут в 2020 году в Турции», — подытожила вице-премьер.