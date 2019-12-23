Москва, , 20:50 — REGNUM Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба признан лучшим игроком 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС) и газеты «Спорт-Экспресс». Об этом сообщает 23 декабря пресс-служба РФС.

Премия «Лучший футболист года в России» появилась четыре года назад. Претендовать на неё могут все футболисты, выступавшие в российской премьер-лиге в текущем календарном году, независимо от их гражданства, а также игроки сборной России из зарубежных чемпионатов.

Лучшего футболиста выбирают профессиональные тренеры, топ-менеджеры и спортивные журналисты, а также болельщики, принявшие участие в онлайн-голосовании.

Артём Дзюба становится обладателем звания второй год подряд. До этого лучшими футболистами года признавались Квинси Промес («Спартак», 2017) и Фёдор Смолов («Краснодар», 2016).