Ярославль, , 16:30 — REGNUM Ярославский «Локомотив» пополнил форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ярославского клуба. «Локомотив» и «Ак Барс» совершили обмен, в Казань отправляются защитник Николай Аверин и нападающий Степан Санников. Также ярославский «Локомотив» покидает форвард Даниил Апальков, хоккеиста, который провел в Ярославле восемь полных сезонов, обменяли на денежную компенсацию в московское «Динамо».

Владимир Ткачев Сайт ХК «Локомотив»

"Клуб благодарит Даниила Апалькова, Степана Санникова и Николая Аверина за проделанную работу и весомый вклад в успехи и развитие команды «Локомотив». Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном сообщении «Локомотива».

Новичок ярославского «Локомотива» Владимир Ткачев провел 383 матча в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 81 гол за казанский «Ак Барс» и 168 набранных очков. В 2018 году в составе казанского клуба Ткачев выиграл Кубок Гагарина.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский «Локомотив» подписал контракт с легендой «Монреаля»